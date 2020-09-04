網路知名辣模子涵，近日登上綜藝節目《小明星大跟班》大方分享私底下的性感穿搭，沒想到她一登場便再度以前凸後翹的火辣身材令現場引起一陣騷動，途中還差點走光，使得主持人Sandy忍不住伸手拉住胸前的布料。

子涵擁有甜美外表、高挑的身材比例與修長美腿，加上34D的傲人上圍，讓她只要在IG上一PO出性感辣照，便能有萬人點讚，成為不少男士心目中的性感女神。近日推出個人首本性感寫真集《Fancy Green》的她，在釋出的照片中大方「上空」濕髮捧著豪乳令粉絲們看得臉紅心跳，更有人直言「買爆它」。

在 Instagram 查看這則貼文 Zihan Weng 子涵（@babe.weng）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 1 日 上午 1:14 張貼

子涵日前也受到綜藝節目《小明星大跟班》邀請，到現場分享私服穿搭，影片中只見簾子只拉一半，一雙修長的美腿並立即吸引目光，再往上拉才發現她穿的超高衩洋裝不僅下半伸直逼翹臀，側面挖空的造型更讓她豐滿的上圍「險些走光」，期間Sandy還怕她走光一度伸手幫她拉住胸前布料，嬌羞表示「這是花蓮有賣的包子」。

子涵側身「掉出D級半球」險走光 Sandy驚慌急遮點（圖／YOUTUBE）

吳宗憲看見子涵火辣穿搭後也不敢正眼直視，表示「我們這個角度都不知道該怎麼訪問了。」來賓張立東則是爆走吶喊「這集一定要看」，之後還不忘展現幽默表示「做人要有惻隱之心啦，她是"側乳"之心」，再度引起網友熱烈討論。

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(中時新聞網)