竹南分局偵查隊幹員逮捕詐騙集團車手。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南分局偵查隊幹員逮捕詐騙集團車手，起獲贓款及假法院文書。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

家住竹南的李姓婦人接獲詐騙集團假冒健保局人員，以李婦疑有詐保行為觸法 將移送檢方，並凍結銀行帳戶，騙取李婦當面交付38萬元保證金給詐騙車手，騙徒食髓知味再要李婦交35萬元，竹南警分局偵查隊獲報隨同李婦埋伏，當場逮捕2名取款車手，經移送苗栗地檢署聲押獲准。

李姓婦人是在2日早上接獲詐騙集團假冒健保局人員來電，指稱李婦「健保帳戶有申請保費理賠，疑似有詐保行為，將移送地檢署偵辦」，稍後，李婦再接獲假冒曾姓檢察官的來電，指稱「李女涉嫌詐保行為，將凍結所有財產，如不想遭凍結，可提供一筆資金當保證金」。

李婦不疑有它，當坦同意付錢後，隨即前往金融機構提領新台幣38萬元，並依假檢察官指示地點，將38萬元交付給出面取款的車手，詐騙集團食髓知味，認為李婦好騙，再向李婦騙稱，監管金額不足，將於隔天3日再指派人員前來拿取35萬元。

此時，李婦查覺有異，向竹南分局警方報案，警方一聽就知是標準司法詐騙手法，分局長楊贊鈞立即指示偵查隊長詹國政率員隨同李婦埋守緝捕嫌犯。3日上午，警方出動10餘名警力喬裝成各式人等，在竹南鎮一處停車場埋守，18歲陳姓嫌犯出面取款，警方見機逮捕陳嫌，起出假冒北檢公文、手機等證物，並在附近計程車逮捕協助把風的19歲袁姓同夥，隨將2嫌帶回偵詢。

2嫌供稱，先前所騙得的38萬元現金，已全數交給上手同夥，警方將繼續溯源追查，並將陳、袁2嫌依法移送苗栗地檢署，由檢方聲請羈押獲准。

(中時 )