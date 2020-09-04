據路透報導，印度官方數據顯示，印度4日通報新增8萬3341起新冠肺炎確診病例，這已是單日新增第4度突破8萬例，印度累計確診人數達到394萬人，緊追全球疫情第二嚴重的國家巴西。巴西累計確診病例現已超過404萬起，不過疫情的傳播速度則有減緩跡象。

有專家預測，印度疫情將在一周內超過巴西，大概兩個月內超過美國。印度衛生部4日通報，又有1096人死於冠病，全國累計死亡病例6萬8472起。

據約翰．霍普金斯大學統計數據顯示，美國確診病例累計達614萬9265例。據美媒統計，美國已有37個州的高校報告超過2.5萬例確診病例，重開校園被認為是近期病例攀升的主要原因。

另據巴西衛生部3日下午公布的新冠疫情數據，巴西過去24小時新增確診病例4萬3773例，累計確診404萬1638例；新增死亡病例834例，累計死亡12萬4614例；累計治癒病例324萬7610例。專家認為，疫情在巴西的傳播速度已出現減緩跡象。

新華社4日據巴西衛生部最新疫情報告指出，在8月23日至29日一周，巴西累計新增死亡病例數較前一周下降約11％。這是疫情爆發以來巴西新增死亡病例數首次較前一周下降10％以上。一周日均死亡病例降至900例以下，為3個半月以來的單周最低數字。

報告還顯示，8月23日至29日一周的累計新增確診病例數下降約0.6％，儘管降幅不如前一周，但基本保持穩定。現有確診病例總數也已連續3周回落。截至3日，巴西新冠治癒率約為80.4％。

據巴西媒體報導，英國帝國理工學院9月2日發布的報告指出，從8月31日起，新冠病毒在巴西的有效傳染數降至0.94，為4月以來最低數值，即實施防控等干預措施後100個新冠疾病患者預計會將病毒傳染給94人。若該數值維持在1以下，感染人數就能逐步下降。

巴西衛生專家認為，巴西目前疫情還處於高位穩定期，其中死亡病例數顯現出從高位下降的趨勢。隨著氣溫升高，呼吸道疾病的傳播會相應減少，接下來幾周，巴西新冠疫情有望逐漸好轉。

(中時 )