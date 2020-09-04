羅志祥昨被挖按讚爆乳網紅。（圖／中時資料照片）

周揚青替李斯丹妮集氣。（圖／翻攝自周揚青微博）

周揚青小號隻字未提羅志祥。（圖／翻攝自微博）

41歲羅志祥（小豬）5個月前被周揚青爆出多人運動、男女關係混亂醜聞，工作一夕盡失，曾有粉絲問他近況，他回答就是在「反省」，昨(3日)則爆出私下連按多讚爆乳網紅「肝連妹」的火辣照片，舊愛周揚青今下午開腔，未談小豬，反幫李斯丹妮今晚將參加《乘風破浪的姐姐》成團決選打氣，也順便曬了一手她驚人的明星朋友圈。

羅志祥、周揚青9年感情年初畫下句點，男方也因女方爆料失去手上好幾個節目，羅志祥最近人在台北常被拍，先前有媒體問他何時打算復出？他低調稱：「想先陪陪家人。」昨卻被網友抓包狂按性感網紅「肝連妹」的PO文，他疑不甘示弱，曬出穿新T恤照片，以衣服上4字「關你屁事」回嗆網友。

而發出分手文後，周揚青面對外界想罵她想毀掉小豬的質疑，她當時生氣表示：「如果想要毀掉他絕不是只到今天這一步」，並強調她眼中的羅志祥「道德淪喪，絕無改過可能」，如今又傳出小豬按網紅讚，周揚青沒多做回應，昨在小號發文跟朋友喝紅酒放鬆，並寫下「敬未來可期」。

今周揚青再發文，替李斯丹妮集氣，發出合影說：「今天是成團夜，排面要走起來，我的李斯Go Go！」，網友驚訝大讚：「啊次元壁破裂！兩位小姐姐都好棒！」、「媽呀濛濛這朋友圈也太大了」，而周揚青先前就曾貼出跟阿嬌、賭王千金何超蓮等人合影，可見人脈超廣。

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(中時新聞網)