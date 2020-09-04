社工員說。指導長輩繪畫需要更多耐心，因為他們行動與反應可能較慢，每幅畫都經歷10次以上課程才能完成，相當不容易。(吳建輝攝)

秀老郎日照中心，即日起至9月20日在員林美術館舉辦「秀老郎阿公阿嬤創作展」。(吳建輝攝)

現場展出超過60幅畫作，由平均年齡78歲的爺爺奶奶所繪製，媒材多元，有壓克力、水彩；素描、油畫等等。(吳建輝攝)

彰化縣老年人口比例已突破16％，比國內早一步進入高齡化社會，彰化縣政府積極拓展長日照據點，打造社福大樓，就是希望提供縣內長輩更好的照顧，民間單位也不遺餘力，彰化秀老郎日照中心，就請來美術老師教導長輩做畫，今更在員林美術館開設畫展，78歲的賴清紅爺爺開心的說，人生首次辦展，歡迎大家來賞畫。

社工徐秀珠表示，繪畫課許多長輩年輕時都拿鋤頭，可能一輩子都沒有拿過筆，課程中可能會抱怨畫圖很難，雖然嘴巴一直唸，但手還是一邊畫，相當可愛；而指導長輩繪畫需要更多耐心，因為他們行動與反應可能較慢，每幅畫都經歷10次以上課程才能完成，相當不容易。

78歲的賴清紅爺爺說，年輕時從未提筆畫過畫，對於繪畫一點概念都沒有，在APPLE老師指導下，慢慢將作品完成，過程雖然辛苦但是很開心，未來會繼續做畫；指導老師陳淑惠說，畫圖能陶冶性情，培養美感、還能訓練長輩的肌力，好處多多。

秀老郎總幹事邱暉智說，繪畫班的爺爺奶奶平均年齡78歲，最年長的有98歲，起初聽聞老師要幫阿公阿嬤開畫展，他腦中浮現的是像他兒時那種水準，結果現場一看讓他大吃一驚，希望到場看展的朋友，能夠對於長輩、日照等議題，能有不同的視野與看法。

(中時 )