邁入第47屆的永信盃全國排球錦標賽，今年共有9組、360隊報名參加，將於19到22日期間在台中大甲鐵砧山永信運動公園開打，親自宣告本屆主題「勢不可擋」的永信藥品董事長李芳裕表示，「歡迎大家屆時到場觀賞精彩賽事！」

今年永信盃特別探訪去年大專組以下冠軍隊伍，拍攝這些冠軍隊的訓練日常，透過鏡頭分享他們喜歡排球的心情，這些冠軍隊教練也都卸下嚴肅的一面，各自透露對於球員的期許，希望藉由本屆宣傳影片，讓更多球迷可以認識這些球員。

永信盃今年社男及社女組各有24隊，女子組衛冕軍南海茶道，仍以東山高中校友為主，在羅儀璟的號召下，包含台灣師大黃情維與龔詩雯、中正洪秀慈與葉軒岑、成大葉亮言等好手，目標社女組3連霸；社男組則看紅柿子衛冕機會高。

為了讓全台各地關心永信盃的觀眾們，可以更輕鬆、更便利掌握比賽現場狀況，大會特別在鐵砧山19座球場，安排專業攝影師捕捉選手激戰中的英姿，在每場比賽結束後，即時上傳官方粉絲專業，今年更首次跟美津濃推出聯名紀念T恤。

(中時 )