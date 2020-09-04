屏科大碩士生朱清麟到高雄桃源山中採集昆蟲後失聯，迄今仍未尋獲。朱爸爸提出30萬元懸賞，無論生死，只想再見兒子一面。（取自朱清麟臉書／潘建志屏東傳真）

屏科大植物醫學系研究所碩士生朱清麟，上月13日到高雄桃源區山中採集昆蟲後失聯，迄今仍未尋獲，官方搜救已於上月28日結束，朱生父母不死心，繼續聘僱民間人員搜索。朱爸爸也提出30萬元懸賞，無論生死，只想再見兒子一面。

朱清麟上月13日與同學相約到高雄市桃源區石山林道溪南山採集昆蟲，原本預計當晚與同學會合，卻不見蹤影，也聯繫不到。消防局搜救人員、陸軍八軍團、民間單位協力搜救半個月後仍無音訊，官方搜救任務結束。

朱爸爸仍不願放棄，透過社群管道在PTT登山版貼文，「清麟失蹤至今已超過20多天，謹致上個人最深的感謝，謝謝這段期間國軍及各單位搜救團體及熱心朋友的協助搜救。只是，清麟依然渺無訊息…我現在連想見清麟的願望都遠不可得及…。在此，泣血懇請各界協尋高手幫忙協尋朱清麟。」

他寫道「只要尋獲清麟，不論生死，個人將贊助尋獲者30萬元。泣盼各界協尋高手伸出正義之手，成全一位父親的心願…。」

朱家住在台中，事發後朱爸爸及朱媽媽便請假，到高雄六龜警分局附近住宿，就近掌握搜救進度。朱爸爸說，事發後他就自費請聘僱民間人員上山搜索，官方搜尋結束後仍繼續每天僱請3、4人上山協尋，迄今已花了30至40萬元。如今再提出30萬元的懸賞，他強調，無論生死，只希望再見兒子一面。

朱媽媽說，清麟在失聯前1周曾回家，跟她說已經拿到碩士畢業證書了，在畢業前他想再到山中採集標本，送給學校及學弟妹做為紀念。採集標本的地方清麟已去過3、4次，原本預計8月20日採集完畢後就能回家，接著就等當兵，沒想到竟會發生這種事。

朱媽媽哽咽地說，清麟從小就很喜歡自然科學，國小時就常會做研究，就讀台中高農時也曾獲得全國技能競賽第一名，很優秀。如今還找不到兒子，夫妻倆真的已經求助無門了，很無助也很失落；提供的懸賞金額雖然不大，只懇請善心民間團體能協助搜尋，讓夫妻倆還能見兒子一面。

(中時 )