蔡政府解禁美國豬吵翻 杏仁哥怒了：拿食安換國安？

總統蔡英文日前宣布開放萊克多巴胺美豬及30月齡以上的美牛進口，消息一出，引起各界譁然。杏仁哥接受《中時新聞網》表示「為什麼要收受美國含有瘦肉精的豬給國人享用，我們台灣人卻要像賤民一樣，我們的尊嚴到底擺在哪裡？」

杏仁哥。（資料照，陳麒全攝）

杏仁哥今(4日)接受《中時新聞網》電訪表示：「蔡政府乾脆拿這一百億直接送美國，請他們不要賣我們毒豬好了。」接著說到：「當看到一群可愛的小朋友，也會想到自己也有小孩，也有子孫。我們都喜歡吃貢丸吃肉圓等等的豬肉產品，當花錢買到毒豬時，我們也不知道，那吃下去對身體或是下一代，會不會造成影響？」杏仁哥更激動表示令他感到可惡的是，陳吉仲曾經說：「我們國人的豬隻，辛苦等了24年，終於等到機會，可以將台灣優質的豬肉出口到日本。」但台灣人卻要像賤民一樣，收受美國含有瘦肉精的豬給自己國人享用。」最後氣憤表示：「我們的尊嚴到底擺在哪裡？所以我們要對蔡政府抗議，不要拿食安換取國安。」

豬隻養殖示意圖(示意圖 資料照)

關於蔡英文總統開放美牛及美豬進口台灣的這項政策，杏仁哥說若高雄不嚴格把關的話，也不排除採取行動，到時將會到高市府向陳其邁市長陳情，如果無法得到明確答覆，可能會走上街頭抗議，甚至走上凱道。

(剪輯/范佐意)

(中時新聞網)