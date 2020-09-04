陸製口罩流入實名制市場，波及雙北、宜蘭民眾。昨日食藥署宣布，民眾若持印有Carry mask標示的實名制口罩，可赴藥局及衛生所換貨。今日中央流行疫情指揮中心進一步宣布，實名制Carry mask口罩也能在超商、全聯、康是美換貨。

食藥署昨日表示，加利8月起進口337萬片陸製口罩，混充實名制口罩販售，產品流入三重、新莊、蘆洲等新北市10行政區，宜蘭縣及台北市，具體流出量待統計。

中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤表示，今日起，民眾也可持Carry mask實名制口罩到超商換貨。若是自由購買的Carry mask口罩，則需洽原通路換貨，若無法換貨，需依消保的管道處理。

至於換貨要不要健保卡，蔡壽洤表示，會再了解一下，會以簡便的方式為原則。只要是持Carry mask實名制口罩，只要到1.0 2.0或是任何可以換的地方，全聯、康是美，只要有口罩的本體，原則上都會准予換貨。

對於超商不同於藥局及衛生所，是否有實名制口罩存貨、會不會有民眾沒口罩可換的問題？食藥署企劃及科技管理組科長李品珠表示，必須洽詢經濟部商業司了解詳情。

(中時 )