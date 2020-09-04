據格力集團微信公眾號消息指出，該集團與小米集團、中信銀行3日簽署戰略合作協議，三方約定在產業基金、金融服務、產業投資、項目合作、資源共享等方面展開深度合作。

小米港股4日收漲2.51％至24.5港元，中信銀行A股收跌0.39％至人民幣（下同）5.15元，格力電器A股收漲0.15％至54.83元。

第一財經報導，根據協議指出，格力出資35.45億元參與投資和管理由小米發起的小米產業基金，聚焦積體電路、人工智慧、工業互聯網、核心裝備、先進科技等領域的小米生態鏈，以及優質供應商進行深度布局。

同時借助小米在產業領域的豐厚積累，以及格力作為大陸國有資本投資營運平台的資金與平台優勢，深入對接和引進小米生態鏈企業，並透過產業投資將符合廣東省珠海市發展戰略的優質產業項目引入當地，幫助該市加速打造智慧製造產業聚落，為珠海經濟社會發展帶來新動能。

小米總裁王翔表示，格力作為珠海市主要國企，是小米重要的戰略合作夥伴，雙方在產業投資、產業培育等方面有著相同的發展目標，具備協同互補、合作共贏的天然優勢。

中信銀行副行長楊毓則表示，此次中信銀行與格力簽署戰略合作協議，將全面開啟雙方深化合作共贏的新篇章，引資本「活水」為珠海市透過資本市場，加快現代化產業體系建設提供強大支撐。

格力董事長周樂偉表示，以小米產業基金為契機，重點加強對智慧製造領域新技術、新應用、製造升級等優質項目的投資與引進，「以投促產」推動先進產業進駐珠海、引領珠海智慧製造產業提質升級，為珠海加快打造成粵港澳大灣區重要門戶樞紐。

(工商 )