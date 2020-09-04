台灣女董事協會第二屆「剛柔並濟大未來」論壇4日舉辦，經濟部長王美花、美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）、台北市長柯文哲、金管會副主委邱淑貞、和碩集團董事長童子賢等受邀與會；台灣女董事協會理事長蔡玉玲表示，今年正式成立女董學院，未來也將建置女董事長資料庫，女力崛起，「社會因多元更美麗」。

經濟部長王美花致詞時指出，女性婚後當太太、生孩子後當媽媽，經歷多項磨練，得以兼備處理軟硬議題的能力。從這回各國防疫成效來看，做得最好的國家領導人以女性居多，包括台灣、紐西蘭、德國、芬蘭、丹麥、挪威等，共通特性為細心、有責任感，緊盯細節並確實執行，才能把防疫做到最好。

台北市長柯文哲也相當肯定台灣女性的剛柔實力。據統計，2019年台北市公司行號女性創業者達30％，產業發展條例補助計畫案中的女性負責人也逾20％，女力已是台灣不可或缺的動力，未來北市府也將持續為女性創業給予最大的支持。他也表示，政府亟欲提供市場需要的東西，也期盼女性創業家主動提出所需。

和碩集團董事長童子賢則表示，對弱勢者的關心和保護是文明進步的指標，期許社會繼續進步與翻轉，不過，真正的公平是不需要特殊化的照顧與關心，未來希望社會能用公平的機會與眼光看待，特別是對於女性權力，社會才是真正的進步發展。

(工商 )