投宿台中高美濕地民宿 6旬情侶留遺書燒炭亡 16:332020/09/04 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 自市區投宿高美溼地民宿 6旬情侶燒炭亡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市清水區高美溼地附近民宿，今天下午傳出男女朋友燒炭身亡命案，64歲程姓男子與62歲陳姓女子，於昨晚入住該民宿，今天卻被發現雙雙陳屍房內，現場留有遺書，據悉，兩人從台中市區前來投宿高美民宿，警方初步排除他殺，目前正在現場了解命案原因中。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #民宿 #現場 #今天 #命案 #台中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國美館典藏品融入月餅 盼藝術融入生活 19:382020/09/03 生活 大毅老爺攜手國美館 跨界聯名中秋禮盒 20:512020/09/03 財經 世邦魏理仕 標售高美館帶建照精華地 04:102020/09/04 產業特刊 美股屠殺800點 台積電帶頭殺 台股開盤重挫近200點 09:032020/09/04 財經 雙引擎助攻 勤美H2業績季季增 04:102020/09/04 證券．權證 台中市電動公車全國最多 盧秀燕揭新塗裝拚任內倍增 13:222020/09/04 寶島 南投女童遺體腐敗難辨識 鎖定凶嫌多人涉案 19:132020/09/03 社會 寶璽天睿 首見四面採光超豪宅 04:102020/09/04 財經焦點 國旅爆發 三縣市率先重返高峰 04:102020/09/04 投資理財 謝志雄捨身救難殉職 秋祭入祀忠烈祠 12:512020/09/03 社會 社會熱門新聞 媳婦控婆婆殺了我 老公舊文被翻出 PO生產照短短13字被網罵爆 - 社會 妻留「我的婆婆殺了我」悲痛文辭世 老公嘆氣2聲無奈回應 - 社會 父母控親家母霸凌女兒害輕生 婆婆回應了 - 社會 投宿台中高美濕地民宿 6旬情侶留遺書燒炭亡 - 社會 人妻PO文「我的婆婆殺了我」 不堪被婆家霸凌 萬人怒求真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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