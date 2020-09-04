台中市清水區高美溼地附近民宿，今天下午傳出男女朋友燒炭身亡命案，64歲程姓男子與62歲陳姓女子，於昨晚入住該民宿，今天卻被發現雙雙陳屍房內，現場留有遺書，據悉，兩人從台中市區前來投宿高美民宿，警方初步排除他殺，目前正在現場了解命案原因中。

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(中時 )