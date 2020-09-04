IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）受惠ABF、BT載板及PCB需求同步暢旺，2020年8月合併營收續「雙升」至36.36億元，創近9年高點。公司預期第三季營運將顯著成長，投顧法人則看好營收可望突破百億元、挑戰2011年第三季以來近9年高點。

南電公布8月自結合併營收達36.36億元，較7月33.77億元成長7.65％、較去年同期27.49億元成長達32.26％，創2011年9月以來近9年高點。累計前8月合併營收240.34億元，較去年同期194.14億元成長23.8％，亦創近9年同期高點。

南電受惠高階網通ABF與系統級封裝（SiP）BT等高值化IC載板產品比重增加、推升平均產品單價（ASP），帶動今年營收成長動能暢旺。展望本季，公司表示華為禁令對營運衝擊已恢復，預期第三季營運可望較第二季顯著成長，力拚達成營收、獲利季季增目標。

南電指出，將持續拓展5G網通及高速運算（HPC）晶片等高階ABF載板，穿戴式裝置等SiP BT載板，中國昆山廠自車用PCB轉型發展高密度連接板（HDI），並與客戶合作布局5奈米晶片載板，目前已少量試產，預計今年底或明年初開始出貨。

南電表示，華為禁令對營運衝擊已恢復，且主要供應商均認為未來幾年ABF載板市場需求量仍大，相信未來可從業績表現看出此產業樂觀前景，希望明年營運仍能維持成長表現，即使營收成長趨緩、亦希望獲利能持續提升。

不過，投顧法人預期，受惠ABF、BT載板及PCB需求同步暢旺，南電今年營運高峰將落於第三季。受ABF載板產能調整，以及BT載板、PCB需求轉淡影響，第四季營收估將季減近雙位數。不過，由於ABF載板至2022年供給均吃緊，長期營運成長仍看旺。

(時報資訊)