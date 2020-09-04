5G手機啟動拉貨，宏達電(2498)8月營收月增加52.27%，宏達電首款5G智慧機將在明(5)日正式開賣，可望提振第三季整體營收。

受惠5G新機拉貨助陣，宏達電8月營收4.32億元，月增加52.27%、年減41.13%，累計前8月營收33.9億元，年減少51.06%。

台灣已正式進入5G商轉，宏達電HTC U20 5G預計於9月5日陸續上架至各大通路及網路門市，HTC U20 5G為世界首款台灣製造5G智慧型手機，完整支援台灣5G EN-DC頻段，並採用高通雙模SA&NSA新世代處理器，可充分有效發揮5G效能。

宏達電針對5G除在智慧型手機的布局外，隨5G時代到來，VR虛擬實境的內容、平台與硬體生態也漸趨完善，宏達電上月中也與技嘉(2376)合作，在台灣推出結合VIVE Cosmos系列及首款預先整合VIVE Cosmos虛擬實境系統的VR電競筆電產品組合，「Cosmos Series x AORUS 15G」。硬體規格包括領先業界搭配Intel第十代Core i7 H系列八核心處理器與NVIDIA GeForce RTX 20 SUPER系列顯示晶片，並配有替VR高階玩家設計的專屬虛擬實境模式VR mode，搭載技嘉獨家專利散熱系統及人工智慧軟體引擎，讓VR內容運算如虎添翼，並讓VIVE Cosmos發揮最佳效能。

(時報資訊)