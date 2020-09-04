禾聯碩(5283)今天召開上市後第一次法人說明會，雖然第3季空調旺季結束，但今年有像空氣清淨機、冰箱及冷凍櫃等產品防疫產品支撐，加上物聯網電視需求上升，今年第4季相較去年同期至少持平。

該公司以液晶顯示器、空調製造及銷售及生活家電商品銷售為主，在投資架構上，聯碩電器主要空調組裝製造，禾聯電器負責政府採購標案，禾雄電器6月開始冰箱自製組裝製造，台灣格力代理銷售大陸格力品牌空調。

今年上半年銷售通路方面，經銷商營收占比56.09％，量販3C占比25.13％，電視及網路購物占比14.92％，零售及標案占比3.86％。

今年因為天氣炎熱，空調產品表現不錯，2019年空調營收比重64.91％，今年上半年提高到66.64％，液晶電視持續下滑，由去年上半年21.45％降至17.89％，生活家電由去年上半年10.71％提高到13.07％。

在空調產品帶動下，禾聯碩上半年營收28.84億元，毛利率38％，年增2個百分點，主要匯兌部分有利，該公司材料以美金計價，2019年台幣兌美元匯率區間在31元，今年匯率升值到30元以內，另外，產品結構改變，空調毛利率較高，拉升整體平均毛利率，稅後淨利4.41億元，年增8.2％，每股盈餘5.89元。

經營階層認為，第2、3季由於冷氣大賣，旺季還相當不錯，第4季液晶電視及小家電商品成長，以及冰箱、冷凍櫃及空氣清淨機等防疫需求產品支撐，第4季會維持持平。

禾聯碩今年6月透過禾雄電器開始冰箱自製組裝製造，目前而言，自製比重還相當低，以委外代工為主，未來希望朝百分之百自製邁進。另外，洗衣機也會朝自製方向前進，龜山A7園區最快明年底或後年完工，建坪達到2.5萬坪，都會作為電視、洗衣機、空調等生產基地。

至於原本要前進東南亞市場，但因疫情影響，許多接洽對象都因為疫情被打亂，加上美中大戰選邊戰，廠商重新卡位布局，因此放慢腳步，等局勢穩定再決定。

(時報資訊)