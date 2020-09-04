專業特殊氣體及先進設備材料開發製造廠商晶呈科技(4768)打入多家半導體大廠供應鏈，而且今年跨入晶圓重生領域，已獲得美、日、台多家客戶認證下單，目前生產線試產順利，預計明年可超過單月3萬片處理量，訂單已經排滿2年後。

晶呈以獨有技術生產半導體用特殊氣體，發言人張永宏表示，目前晶呈生產包括12種特殊氣體，應用在各半導體廠先進製程，甚至重量級客戶指定晶呈產品為其先進製程主要供應商，後市成長可期，本業特殊氣體在半導體需求明確之下，下半年營運審慎樂觀。

晶呈科技正積極投入氣態分解溶蝕技術量產，應用於晶圓重生，準備搶食目前晶圓再生市場大餅。張永宏說明，傳統晶圓再生是採用濕式化學品浸泡晶圓片，再加以研磨再生。但隨著半導體技術進步，目前傳統晶圓再生技術達到瓶頸，晶呈獨家專利氣態分解溶蝕技術，利用氣體分子更小，效果更強的特性，更能符合先進製程的晶圓再生需求，目前已經試產成功，且氣態分解溶蝕技術所使用的材料用量，僅傳統濕式化學品的百分之一，兼具低成本及環保效益，是具備高度競爭力的創新應用。晶呈以此領先技術，創新應用於晶圓重生，可望受惠於產能滿載並可因應客戶需求迅速擴充新產能帶動下，挹注營運貢獻。

(時報資訊)