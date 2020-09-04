水處理環保設備及技術服務商基士德-KY(6641)8月營收1.53億元，月增5.92%，年減15.37%，2020年前8月營收為10.4億元，年減18.18%。基士德指出，第三季雖為傳統旺季，但因7月起大陸各省發生大規模澇災，雖至9月已逐漸退散，但因工地重建仍需時間，導致單月約15%交貨被迫延期。水患加上疫情，使前8月業績衰退，然因接單尚稱穩定，預估全年營收當不致產生影響太大。

基士德-KY去年在台灣成立分公司，積極推廣智慧水務業務已引起產官學重視，7月至8月間公司陸續受邀參與行政院環保署「新興廢水處理技術研討會暨創新水科技展」、內政部營建署「全面啟動-透視污水下水道智慧管理論壇」，9月並將與研華科技聯合舉辦「航向智慧工廠新藍海，智能廠務暨水務創新應用論壇」，及參加水利署「台灣國際水週暨循環經濟展」等。

基士德AIoT雲端管理平台，融合設備、環工工藝及智能等核心競爭力，透過設備賦能及程控智聯設計，以智慧控制遠端控管、設備賦能提高效率、預防維護主動示警、智能曝氣節省能耗、精確加藥減少成本、趨勢分析見微知著六大功能，達到設備延壽、操作優化、節能節費與E化巡檢等目標，預估將成為公司下一階段成長動能。

(時報資訊)