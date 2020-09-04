住在頭份市的一對陳姓夫妻，因個性不合時而發生爭吵，3日晚間，陳夫酒後再與老婆口角，陳妻竟想不開服安眠藥自殺，陳子發現有異報警前來援救，警方幾度勸說下才得進入屋內將陳妻送醫救治。

頭份警分局頭份所3日晚間21時46分許，接獲陳姓民眾報案指稱，父親在家酒醉鬧事，母親有服安眠藥自殺，請求警方協助，副所長李京翰隨即率警員王偉瀚前往處理。

警方到場後發現，陳姓男子與妻子在住處爭吵並將大門反鎖，不讓警方及兒子進入，經警方苦口婆心勸說下，陳父才開門讓警方進入，警方進入屋內後，雙方仍爭吵不休，警方隨即將兩人隔開了解情形。

陳母向警方表示，因與丈夫生活習慣不合而時生爭執，讓她飽受精神痛苦，不想活在世上，並稱已吞食26顆安眠藥及啤酒等，全身暈暈沈沈的，警方立即通報救護車至現場救護，陳母情緒非常不穩，一度拒絕就醫，經警方一再勸說下，才願意配合救護人員至醫院治療後無礙。

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