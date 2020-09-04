台日混血女星Makiyo當年因拍攝手機廣告入行，出道時還未成年，多虧了Ma媽媽(本名林小霞)跟姊姊一路扶持陪伴，也跟她一起結交許多圈內好友，遺憾的是Ma媽媽在陪她挺過「酒醉踹運將事件」最低潮時期後，因2015年因肺癌離世，Makiyo最近上節目回憶當時，表示媽媽其實受病痛折磨了好長一段時間，臨終硬撐在她背留下「一句話」，最後想的還是孩子。

Makiyo最近上《單身行不行》節目，回想出道已來發生那件最大的風波「醉踹小黃運將事件」，她形象跟事業跌到谷底，而當時Ma媽媽正在抗癌，還要出力氣罵她「妳在幹什麼？妳怎麼會做出這麼大的事情？」，連姊姊也跟網友同陣線地罵她，Makiyo背負壓力，只能道歉，最後是媽媽心軟，要姊姊別罵了，心疼Makiyo在外被罵，回家還要被家人罵，「那Makiyo要去哪裡？」。

Makiyo15歲左右就出道了，當時媽媽曾說：「我養妳15年，那妳也就養我15年」，這樣母女此生就不相欠了，很公平，沒想到這番看似玩笑的話，竟成了預言，Ma媽媽在她30歲左右罹癌病逝，剛剛好15年，在離世前幾天，Ma媽媽還跟女兒說自己說對了：「我講15年就15年」，讓Makiyo心情很複雜。

而最後住院那段時間，Ma媽媽因肺癌末期，氧氣罩功能要開到最大才能吸到氧氣，也因此無法說話，Ma媽媽過世前一晚，揮手叫了Makiyo，在她背上慢慢寫下「我愛你」，Makiyo連忙在她耳邊大聲回應「我也愛你」，她說媽媽有個心願是看著她結婚，但如今已無法實現，但她想跟媽媽說：「我成長了！妳的女兒其實沒有那麼弱喔」，希望媽媽能放心。

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(中時新聞網)