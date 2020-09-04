伊甸台中、潭子迦南園烘焙庇護工場合併後，去年底順利取得ISO22000認證工廠與HACCP證明，慢飛天使們有信心吸引買氣。（張妍溱攝）

伊甸台中、潭子迦南園烘焙庇護工場合併後，去年底順利取得ISO22000認證工廠與HACCP證明，有了好工廠生產全安產品，今年生產的中秋月餅更加碼推出12種產品、搭配8款的中秋月餅禮盒，慢飛天使們有信心吸引買氣。

「再辛苦都值得，終於達到目標！」伊甸基金會庇護事業處長陳智宏表示，自去年2庇護工場合併後，提供42名身心障礙者庇護性就業服務，也是台中市提供庇護性就業服務人數最多的庇護工場，透過個別、專業且多元化服務，給予完整適切就業支持，庇護工場高規格的品質也通過ISO-22000及HACCP認證。

伊甸庇護工場指出，持續與世界麵包冠軍王鵬傑大師合作，其中的廣式荔香草莓是王鵬傑獨家指導的配方，配方授權給伊甸，並提供伊甸學員技術指導，讓學員們貢獻所學，更加有自信向消費者行銷自己親手製作的中秋產品。

今年推出「蛋黃酥、鳳梨酥、藍莓酥、梅子酥、芋頭麻糬酥、廣式荔香草莓、廣式檸檬香柚、杏仁脆肉紙、蒜味杏仁豬肉紙、木虌果鑽石餅乾、洛神花餅乾、紅藜巧克力餅乾」等12種產品所搭配的8款禮盒。

陳智宏說，目前銷售額還不到3成，另推「讓義情替代疫情」送月餅到有需要者身上，提供鳳梨酥禮盒，讓消費者訂購轉贈給弱勢族群。9月14日前預訂，可享9折優惠，滿5000元免宅配費（限同一地點）盼民眾多加支持，讓庇護工場能永續經營。

(中時 )