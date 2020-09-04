高市近年發展影視產業不遺餘力，成功翻轉高雄重工業城市印象，市府透過扶植影視產業，電影補助、協拍資源等，每年吸引約20部長片取景；另高市府以「高雄人」名義挹注台灣電影產業資金，投資眼光精準，像是《返校》等片，叫好又叫座。

近些年國片興起，帶動國內影視產業發展，各縣市也積極爭取劇組取景，藉此行銷城市，帶動觀光、育才。高市文化局長王文翠指出，高雄影視政策獨步全國，以前主政者對於影視產業相當清楚，有長片投資、協拍中心、住宿補助等，高雄電影節發展策略則著重在短片。

王文翠指出，高雄協拍中心協助拍攝電視劇、電影、影片，鼓勵片商到高雄取景，對於協助拍片數量並沒減少，但類型更加多元，1年超過20部以上長片開拍，還不包含其他短片、電視劇、廣告等。

王文翠提到，協拍中心有分析、建檔造冊各類高雄場景，只要劇組提出需求，就會協助媒合，再提供專車勘景，像這次導演魏德聖選中南星計畫區搭景，就是協拍中心予以協助。

此外，高市府協助支援電影拍攝逾10年，以「高雄人」名義挹注台灣電影產業資金，「高雄人」出品已成優良電影代表。近年包括《女朋友·男朋友》、《健忘村》、《血觀音》、《返校》、《下半場》等，屢獲金馬獎等影展入圍或得獎肯定。

(中時 )