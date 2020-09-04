加利公司以大陸製混充國產口罩，新北衛生局4日會同消保官抽查轄內48家藥局，違規口罩均未再販售，衛生局將持續查核以維護民眾安全，衛生局也指出，衛生局已與新北市藥師公會暨各地基層藥局密切合作，憑藉藥師、藥劑生專業知能持續協助把關實名制口罩品質，當有發現疑似問題口罩立即回報衛生局，如查獲不法口罩將嚴懲業者，維護市民健康安全。

衛生局指出，如民眾以實名制購得標示有「Carry mask」之口罩，自4日至11日，不用持健保卡也不限本人，即可到全國具有販售實名制口罩藥局或衛生所辦理換貨，除了藥局，四大超商與相關通路平台，也都開放實名制口罩退換貨。

衛生局說，消保官也已要求加利公司提出退貨方式，民眾可向該公司或至原購買地辦理退貨，可撥打該公司客服專線02-2619-1377。

衛生局強調，有關加利公司以大陸製混充國產口罩案，士林地檢署已經立案偵辦，涉及刑事案情部分，新北市衛生局已經配合將全案移送檢調偵辦。檢調偵辦中案件，相關案情須配合檢方無法公開。

(中時 )