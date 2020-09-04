「口罩國家隊」加利科技涉嫌以中國大陸進口的非醫療用口罩，混充在實名制醫療用口罩中販售給民眾，引發的風波有越滾越大趨勢，根據宜蘭縣政府衛生局統計，光是4日一個上午的時間，民眾就搶著更換了1萬1486片，標示有「Carry mask」的口罩，兌換速度驚人。

宜蘭縣政府衛生局表示，衛福部食藥署查獲加利科技有限公司八里廠以大陸進口的「平面型非醫用一次性防護口罩」，經分裝改標後以醫療用口罩名義混充實名制醫用口罩販售，由於部分混充口罩曾分配到宜蘭縣內，經縣衛生局及宜蘭縣藥師公會第一時間清查，立即將已配送的混充口罩下架，同時協請食藥署調撥口罩提供宜蘭縣民更換。

由於4日是正式提供更換口罩作業的首日，一上午就有許多民眾前往藥局或衛生所要求更換，單單一個上午更換口罩的數量就已經累計了1萬1486片；衛生局也特別提醒，本次提供口罩更換的對象主要是針對近期有購買到標示「Carry mask」的實名制成人口罩，因此如果沒有或無法辨識口罩上有「Carry mask」鋼印標示，藥局或衛生所可不提供換貨作業。

民眾如有相關實名制口罩問題，可撥打1919諮詢專線電話或宜蘭縣政府衛生局諮詢專線（03-9322634）查詢。

(中時 )