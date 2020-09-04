震驚全英國的已婚熟女教師偷吃未成年學生案又有新發展。據法院資料顯示，現齡35歲的女教師巴柏2年前因與15男學生發生性關係並可能懷孕，而她甚至私下傳裸照給該男同學，並私訊向他稱「你的那裡比我老公大」等充滿性暗示字眼。不過，目前面臨與兒童發生不當關係等3項罪名起訴的巴柏，仍拒絕認罪。

據《每日鏡報》報導，檢察官指出，巴柏事後曾私下向該名男同學表示「她可能懷孕」了，但要男同學不得對外張揚，因為她不希望孩子在獄中出生。另外先前報導指出，巴柏因私下傳給男同學裸照，隨後傳遍校園，連該校校長也得知後，並向該名男同學求證，才讓這起不倫案曝光。

不過案情曝光後，巴柏反而暗示她要控告該名男同學涉嫌強姦，而巴柏的辯護律師也稱是該名男同學迷戀巴柏，威脅「如果你不跟我說話就看著辦，你會失去工作與家庭」。

據《每日郵報》指出，當年已婚、兒子已就學的33歲女教師巴柏，2年前在一個體育頒獎晚會後，把男學生戴上了車，開到一個僻靜之處並發生關係，之後並與男學生私下見面2次，並透過社群軟體Snapchat「閱後即焚」功能私傳裸照。

不過，目前巴柏否認了對她提起3項與16歲以下兒童發生不當關係的指控，只承認發給他一張照片；由於巴柏不願認罪，聽證會仍將繼續進行。

(中時新聞網)