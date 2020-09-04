軟體廠訊連科技（5203）4日公告8月營收達1.48億元，較去年同期增加35.91％，寫2014年來同期新高。訊連近兩年積極轉型，至今年上半年轉型完成，旗下PC Create產品線訂閱用戶達10萬人，且近95％為年約用戶，有望帶動訊連經常性收入穩定。而新事業群旗下U系列產品今年也將開始貢獻營收，將成為營收動能之一。

訊連今年前8個月營收達10.82億元，年增19.04％。以上半年獲利表現來看，上半年稅後淨利1.26億元，較去年減少13.6％，稅後盈餘1.5元，也較去年同期的1.74元減少。主要是因為投入的研發與行銷費用較高，且轉投資的玩美移動受到疫情衝擊，第二季單季由盈轉為小幅虧損所致。

訊連目前旗下共有四大產品線，包原本的PC-OEM與ODD產品、PC-Create系列、Mobile App系列，以及新事業群（FaceMe人臉辨識、U系列產品），占營收比重分別為52％、27％、15％以及6％。

訊連表示，以下半年來看，營收成長最強勁的將來自PC-Create、Mobile App以及新事業群，這三項營收的總和，在今年上半年較去年同期成長51％，顯示需求強勁。其中PC-Create部分，目前訊連已經累積將近10萬名訂閱用戶，其中年約用戶從去年的87％成長到今年第二季的94％，且約六成的用戶都會選擇續訂，對訊連營收將帶來長期穩定的挹注。

此外，過去訊連PowerDirector並未針對Macbook用戶推出版本，今年PowerDirector macOS版本將如期於年底推出，有望帶來新的用戶群，並逐步開始貢獻營收。

而針對過去不曾覆蓋到的中小企業，PowerDirector將在今年第三季推出企業版，同時取得圖庫shutterstock授權，將免費提供中小企業用戶數十萬計的影片、圖片、音樂等材料，讓中小企業能快速製作影音宣傳素材，預期將為訊連帶來全新客群。

而新事業群的部分，訊連旗下FaceMe人臉辨識解決方案，已攜手IoT硬體廠商合作，主要營收來自AIoT業者以及SI系統整合廠商。U系列產品則於近期積極推出新功能，近日也獲得科技部全球事務與科學發展中心採用，作為今年舉辦「全球青年線上暑期營」的視訊會議及遠距教學平台。預期U系列產品今年開始就能貢獻整體營收，也將進軍美國、日本，拓展國際能見度。

(工商 )