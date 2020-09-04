歷經2個多月3關考驗，今年台南市文旦大賽結果4日出爐，由麻豆農友郭彥宏奪得「文旦王」殊榮，台南市長黃偉哲親自頒發匾額祝賀。黃偉哲說，今年文旦產銷火熱、價格平穩，辦比賽可讓文旦品質更上層樓。

麻豆農友郭彥宏奪得2020年台南「文旦王」殊榮。（劉秀芬攝）

今年得特等獎的郭彥宏，兄弟也都是得獎高手，他自2013年參賽以來年年得獎，但都為頭等、優等獎，為了克服柚子有籽問題，今年以另一區19年柚園參賽，果然拿下特等獎。

郭彥宏說，買柚子時可以選屁股大大、果型呈三角形的，皮較薄、果肉較均勻。（劉秀芬攝）

郭彥宏說，他都是用有機牛奶肥栽培，發酵兩年才可以使用，因此品質風味比較穩定。郭彥宏也說，大家都很有實力，但得獎除了天時地利人和，還要有點運氣，今年他很幸運得特等獎，兩個徒弟也都有得名，讓他與有榮焉，希望把繼續把技術傳承下去。

郭彥宏柚園以草生生態栽培，園裡還有養雞。（郭彥宏提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府農業局長謝耀清表示，農業局以安全、健康、友善環境、永續栽培為目標，首創先比果園再比果品的競賽制度，得獎的文旦須經381項農藥殘留檢驗把關，及具備「產銷履歷」、「有機驗證」、「台灣農產品生產追溯」等溯源資格，競賽標準超過國家級，堪稱為「文旦界的LV」。

評審之一的嘉義大學呂明雄教授表示，好的文旦經得起貯運且內外俱佳，今年台南地區文旦採收前兩個月經歷少見的炎熱天氣，但參賽果品品質更甚往年，糖度在11度以上，可見農友的栽培功力。

今年文旦賽得獎者還包括頭等獎下營區農會陳韋志，麻豆區農會黃春枝及謝聖易。優等獎有麻豆區農會郭榮文、林建良；下營區農會陳寶忠、謝茂傳、陳再入。

良等獎有麻豆區農會胡文瑞、莊世忠、王明杞、李國溢、王鉑鈞、郭秋寶、郭李春梅、張津雪、方龍宮；下營區農會陳再雄、林新添、謝李金猜、楊明輝、林岷臻、黃清龍；官田區農會林靜瑜。

(中時 )