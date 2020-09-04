警方直接持器具搗破暗門。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市王姓女子8月下旬投訴台南市長黃偉哲臉書粉絲頁，指責北區色情業者與警方長期掛勾，屢遭查緝仍持續營業，北區警方駁斥，3日晚間報請檢察官指揮，率隊直搗東豐路上一家半套色情按摩店，查獲3對性交易男女，同時報請台南市經發局裁罰。

王女8月下旬投訴黃偉哲臉書，自稱曾在北區兩家老牌店家從事色情按摩，如今離職從良，看不慣色情業者長期與警方掛勾，屢被查獲仍持續營業，直呼認識擔任通報角色的警界「內鬼」。

台南市警5分局當時出面否認，拿出5年來抓5次的查緝紀錄，證明警方查辦色情未受任何影響，盼王女到警局說明，王女至今未曾露面進一步說明。

王女大動作投訴市長，使警方壓力倍增，3日暗中報請檢察官指揮，前往東豐路露露紓活館突擊。

這家色情按摩業者藏身東豐路1棟大樓3、4、5樓內，警方見業者掌控大樓電梯，拒絕開啓暗門，早有準備，暗中從樓梯上樓，持器具直接破門而入，當場查獲3對男女從事半套性交易，發現使用過的保險套與衛生紙。

警方表示，這家色情按摩業者每次半套性交易1800元，業者抽成800元，41歲王姓負責人遭妨害風化罪嫌移送台南地檢署。

除了偵辦刑案，警方為求自清，另外收集營業登記不實相關證據，移請台南市經發局裁罰。

(中時 )