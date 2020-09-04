美國在台協會（AIT）與台灣外交部、經濟部、歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會以及外貿協會今天下午共同舉辦「重組供應鏈：促進理念相近夥伴間之韌性論壇」。AIT與貿協發表聯合聲明，將強化供應鏈重組及韌性的諮商及合作，特別是在資通訊和醫療領域。

外交部長吳釗燮致詞表示，這場論壇舉辦時間再恰當不過，新冠肺炎疫情暴露了過度仰賴單一國家或供應商提供關鍵醫療物資或藥品的風險。許多國家開始思考一個關鍵問題：「如果在疫情爆發時，醫療物資被當成武器或政治籌碼，那麼在危急時刻，當國家的策略性產業與關鍵基礎設施受到他國控制時，會發生什麼事？尤其如果那個國家不尊重法治、自由、民主與公開透明等價值，又該如何應對？」

吳釗燮指出，現在正是我們改變產業結構的時刻，看到愈來愈多國家採取具體行動，將供應來源多元分散，或將供應鏈移到更接近客戶的地方，實在很令人欣慰。我也從中看到台灣和歐洲、亞洲及北美地區理念相近的民主國家進一步合作的巨大潛力。

吳釗燮強調，台灣是各位最可靠的夥伴，我們也一次又一次地展現我們遵守全球標準及依循國際規範的堅實承諾及決心。「我們所見證的不單只是供應鏈重組，更是價值及原則同盟的重組及強化，現在正是讓我們一起確保自由和民主價值勝利的時刻。」

AIT處長酈英傑致詞表示，過去八個月來，AIT一直在與台灣政府、產業界及學術圈的工作夥伴相互討論，研究美台在供應鏈重組的議題上可以如何共同合作。「我要呼籲台灣把握這次獨一無二的好機會，參與全球供應鏈的重塑，並藉此造福世界。」

酈英傑強調，隨著日益認識到將未來寄託於中國所帶來的危險，包含台灣企業在內的許多公司已開始尋找其他的替代生產及製造中心。然而台灣的土地、能源及勞動力有限，不是所有台灣公司都能輕鬆把業務從中國搬回。因此許多台灣公司正視著與美國及其他理念相近經濟體建立夥伴關係，以期一同打造未來世代的新供應鏈。

(中時 )