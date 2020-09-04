美股3日迎來「黑色星期四」，跳崖式暴跌為6月以來最慘烈的一天，科技股更是重災區。有專家認為，周四下跌不能歸咎於單一因素，但股市與基本面已脫鉤已一段時間，若投資人認真考量「基本面」因素的話，股市可能很容易再挫跌10%。

美股周四大屠殺，外界說法分歧，有人認為，股市漲過頭、估值過高，尤其無腦散戶買特斯拉、蘋果股票已買到「渾然忘我」，現已傳出投資大咖開始減碼這兩檔股票。

由於新冠疫情還沒獲得控制，美國經濟數據也未明顯改善，基本面跟不上股價，美股就可能面臨拉回修正的壓力。

安聯首席經濟學家Mohamed El-Erian指出，看準聯準會祭出一系列刺激措施，投資人紛紛逢低搶進，但未來幾天若基本面受到市場關注，包括經濟現況、企業破產等，假使投資人態度轉變，股市可能回跌10%修正。

另有分析師表示，那斯達克指數從3月低點到本周觸及的高點，不到半年時間累計狂飆83%，經過這波拋售，股市會變得更健康、更吸引人；此外，歷年美股9月表現是全年最糟的月份，市場大跌也不令人意外。

(中時新聞網)