國防部去年撥發給部隊的透氣戰鬥衫，但卻傳出每人限發一件，且用後還要繳回清洗，讓不少弟兄不能理解。對此，陸軍今發表聲明表示，已修正改以「個人服裝」撥發救災官兵穿著（每人2件），並於「國軍服裝資訊系統」登錄領用紀錄，任務結束毋須繳回。

據《中天新聞》報導，去年國防部特別推出一件成本800元上下的「透氣戰鬥衫」，獲得弟兄們高度評價，但卻每人限發一件，甚至要救災時才能夠使用。在這炎炎夏日裡，有許多阿兵哥想要自行購買，沒想到國防部竟然禁止，更表示這件戰鬥衫要繳回清洗，再統一發放。

陸軍後勤指揮部今(４日)就「國軍透氣戰鬥衫竟要交還」乙情表示 ，國軍「救災服裝」已改採「個人服裝」撥發官兵運用，毋須繳回，特此澄明，相關說明如後：

一、國軍「救災服裝」因初期籌購數量有限，為即時滿足救災官兵穿著需求，採「團體服裝」管理方式撥發使用，而非「個人服裝」，故須辦理繳回。

二、目前年度服裝採購已陸續籌獲，已修正改以「個人服裝」撥發救災官兵穿著（每人2件），並於「國軍服裝資訊系統」登錄領用紀錄，任務結束毋須繳回。

(中時新聞網)