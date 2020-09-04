「加利」公司被查出8月間進口337萬片中國製的非醫用口罩，混充醫用口罩進入實名制通路銷售，對此負責人林明進反嗆，以參加國家隊為恥，引起各界熱議。對此，資深媒體人羅友志則說，他竟然也被「加利」的老闆圈粉了，並批評「口罩國家隊」是「酷吏國的家隊」。

新北市多間藥局日前收到實名制口罩，卻發現裡頭混有「大陸製口罩」，經相關單位調查後，證實是由「加利科技公司八里廠」出貨的，對此，負責人林明進表示，以參加國家隊為恥，希望「趕快把我踢出國家隊」。

對於目前檢調正在釐清是否觸法，林明進則說，他的錯他願意承擔，但東西用最頂尖的交到消費者手上，何來詐欺之有。

對此，羅友志今(4日)在臉書上表示，「我竟然被加利口罩老闆圈粉了...」，並指出，他還聽說，有一個老闆，為了讓員工休息，故意讓某座機器報修，換來三天「整修機器假」休息。

羅友志甚至還說，「為什麼加利沒有粉絲團，好想當粉絲啊⋯⋯啊⋯⋯啊⋯⋯」並暗諷「口罩國家隊」是「酷吏的國家隊」。

網友們則留言回應，「我嘛是！敢說出現況 不給他讚聲怎行」、「現在國家隊的口罩，尤其是白色的，帶子常常會斷，品質很差」、「血汗工廠，已經派網軍開始洗風向了，不過錯就是錯，但是源頭問題還是該解。」

(中時新聞網)