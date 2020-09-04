《商情》國內海運貨櫃 美國線運價創逾20年新高 16:482020/09/04 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受目前海運市場缺櫃嚴重之影響，加上第三季是貨櫃航商傳統旺季，國內貨攬業者正積極為客戶搶艙位準備出口。 其中隨著歐美等地持續推動經濟重啟，貨櫃船平均裝載率超過95%， 以美西線而言，過去5個月來運價幾乎月月上漲，翻漲一倍以上。 據業者透漏，近期市場需求超乎預期，因而出現貨櫃調度速度無法跟上需求量，造成的缺櫃問題。 根據CIP商品行情網9月最新報價，國內美國線貨櫃船運價40英呎，較上月漲逾10%，創近20年以來新高。(商品行情網) (時報資訊) #貨櫃 #海運 #缺櫃 #商品行情 #美國線運價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 振興方案加劇國債 美明年債務總額 將超出GDP 04:102020/09/04 全球財經 美股屠殺800點 台積電帶頭殺 台股開盤重挫近200點 09:032020/09/04 財經 集團作帳行情開跑 領漲台股 04:102020/09/04 財經要聞 商品期貨趨勢專欄－PMI優於預期 金價短線走弱 04:102020/09/04 證券．權證 1分鐘讀財經》反制川普打壓 陸狠砸40兆 拚第3代半導體 08:062020/09/04 財經 看屋筆記：板橋區萬禧園 (個案＋價格分析) 11:012020/09/04 建案開箱-新北 倉和、中興電 大發綠電財 04:102020/09/04 證券．權證 外資大回補 搶進低價股 04:102020/09/04 財經要聞 《商情》買盤提振 美國大豆漲逾二年多高點 10:172020/09/04 財經 《晨間解盤》區間整理接近尾聲(倫元投顧提供) 08:522020/09/04 財經 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 美股崩800點是前菜？專家爆下波屠殺致命關鍵 - 財經 用戶直逼中華電信！遠傳入股亞太電 雙強合攻5G - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 陸狠砸10兆人民幣 拚第三代半導體 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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