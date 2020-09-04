受目前海運市場缺櫃嚴重之影響，加上第三季是貨櫃航商傳統旺季，國內貨攬業者正積極為客戶搶艙位準備出口。

其中隨著歐美等地持續推動經濟重啟，貨櫃船平均裝載率超過95%， 以美西線而言，過去5個月來運價幾乎月月上漲，翻漲一倍以上。

據業者透漏，近期市場需求超乎預期，因而出現貨櫃調度速度無法跟上需求量，造成的缺櫃問題。

根據CIP商品行情網9月最新報價，國內美國線貨櫃船運價40英呎，較上月漲逾10%，創近20年以來新高。(商品行情網)

(時報資訊)