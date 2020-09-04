受美股與蘋果電腦下跌影響，台股周五開盤即跌逾百點，周五終場收黑跌120.02點或-0.94%，收12,637.95點，成交量2,305.37億(台幣)。富蘭克林華美投信認為，雖電子股表現較弱勢，但傳產類多頭結構成形，溫和慢漲，非電金周KD黃金交叉，趨勢上可留意綠能、風力發電、電機電纜與少數ABS樹脂等族群。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，科技股因華為受到美國禁止令影響擴大，近一個多月來持續拉回整理，部分跌深反彈個股，結構較佳，但因美國對為限制禁令將於9月15日起實施，短線仍影響科技相關供應鏈，應多留意蘋概族群，逢低擇優再加碼。

周書玄表示，大盤指數受到美國科技股和費城半導體指數連動，相關性高，美股表現不佳，而台股也拉回整理；短線上科技類股表現較弱勢，但資金並未撤出股市，轉移至非金電類股持續布局，觀察到傳產類股周KD黃金交叉，多頭結構成形，觀察包括如:風力發電、綠能/太陽能、電線電纜、少數塑化類股等皆可布局。

周書玄分析，雖短期內科技類產業仍看華為與蘋果公司新產品表現，但第四季科技類可預期的項目如:伺服器和雲端類股仍具表現機會，其中包括:高速運算、網路通訊、資料中心等仍具有領先趨勢，雖短線稍微整理，但這些科技次產業表現，第四季仍值得期待。操作上，周書玄也建議，科技瞄準伺服器和網路通訊產業之外，傳統產業中包括:電線電纜、汽車輪胎、化工、鐵礦砂、橡膠類股等有好轉情況，而綠能與風力發電則是台灣現階段政策助力推動，具有發展前景者，儘管族群規模仍不大，這類非金電類復甦較為溫和緩慢，但由於資金行情輪動且多頭格局存在，故仍具有向上表現機會。

(時報資訊)