美股昨夜大暴跌，影響周五亞洲主要股市表現，市場議論是否為崩盤的開始。

周五香港恆生指數收跌312.1點或-1.25%，為24695點。國企股(H股)跌56.1點或-0.57%，為9884點。恆指本周下跌786點或-3.09%。

港股在午後開始收窄跌幅，特別在尾盤一小時拉高。

主要科技股仍持續上午跌勢，騰訊收跌3%，京東跌4.7%，中芯國際跌3.8%，華虹半導體跌3.6%，阿里跌4.5%。

醫療股集體走低，復星醫療跌3.6%，阿里健康跌1.4%。

小米曾重挫7.9%，午後開始出現反彈，強勢翻紅，今日收漲2.5%，報24.5港元。香港建設公告今年6月11日至9月3日止斥資1.25億港元買入小米604萬股，平均每股價格為20.66港元。

比亞迪電子上午挫10.4%，午後反彈倒升7%，收盤漲6.0%，收報41.3港元。中金公司公布，上調比亞迪電子目標價95%至43港元。集團並宣布進入醫療設備產業，計畫生產電子菸、牙醫和骨科等設備，認為未來十年這些設備在中國市場潛在成長力道大。

(時報資訊)