中日混血歌手楊宇騰，新歌〈水藍色情人〉唱出對過往夏日戀情的美好， 日前拍攝MV，一連2天到北海岸出外景，讓楊宇騰一次把台灣夏天海邊的日出及日落美景看完，但他在酷暑中穿皮衣看海，體感接近攝氏50度險中暑暈倒，讓路過的媽媽頻關切：「這麼熱穿皮衣，是頭殼壞掉嗎？」因為太熱，楊宇騰趁拍踏浪情境時碰海水消暑，經紀人在旁突問：「你想『下海』嗎？」楊宇騰毫不猶豫回「很想」！惹得現場所有人大笑，摸不著頭緒的他一問之下，才知道「下海」另有含義，苦笑表示：「我又被欺負了！繼『炒飯』之後又學到另一個『下海』的雙關語！」

MV其中一幕，導演要求楊宇騰浸在浴缸內泡澡，詮釋思念過去情人的情境，畫面中的他帥氣濕身，但其實是用溺水換來的代價，自以為會游泳的他，泡入水裡竟接二連三嗆水、差點無法呼吸，導演頓時臉綠喊卡；楊宇騰說：「從中學念書後就沒游泳了，可能太久沒碰水了，忘記怎麼在水裡呼吸。」回想有次在台灣去八仙樂園溺水的經驗，由於當時不知水池深淺，他一股腦便衝進去，「下場就是溺水了，救生員衝過來救我，有生死一瞬間的感覺，那次之後開始很怕水」。

此外，MV還有一段回憶畫面，楊宇騰必須詮釋悲傷情緒，他使出「3秒落淚」絕招，但眼淚卻「煞車失靈」、哭到滿臉是淚，「我很容易對劇情投射自身感情及感動的人，看卡通也會哭！看到MV劇本裡的主角傷心、掙扎或被誤會，我很容易就會投射到自己身上，跟著一起哭」，由於楊宇騰實在哭得太悲傷，導演認為他「哭過頭」導致這段內容全剪光，白哭一場的他自我安慰說：「至少有挑戰哭戲成功！」

楊宇騰日前拍攝新歌MV。（泓康天下娛樂文創提供）

(中時 )