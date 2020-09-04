「從交通事故處理衍生碰撞構圖運用於多事故路口改善」提案獲獎。（嘉義市警察局提供）

全國路口安全大執法本月1日開始執行，嘉義市警察局統計1至3日共取締476件，其中闖紅燈及紅燈右轉有362件最多，局長張樹德表示，會持續推進各項交通勤務，以維護榮獲108年度交通部道安卓越獎分組第1名的佳績。

交通部公布108年度院頒道路交通秩序與交通安全改進方案執行成果實施計畫成績，嘉義市榮獲道安卓越獎分組第1名、精進獎及特別獎（18-24歲機車族群改善幅度優異）等3項團體獎項。

此外，「從交通事故處理衍生碰撞構圖運用於多事故路口改善」提案，榮獲交通部第12屆道安創新貢獻獎交通執法組第1名。張樹德局長於周報中頒將表揚交通隊長簡政哲、組長陳明桐及承辦人警務員李志昇。

市警局表示，自9月1日起配合全國路口安全大執法，連續3日執法以來共取締汽機車不停讓行人10件，車輛轉向不暫停讓行人優先通行25件，闖紅燈及紅燈右轉362件，行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路79件，總計476件。

市警局表示，依《道路交通管理處罰條例》汽、機車不停讓行人罰鍰1200至3600元；車輛轉向不暫停讓行人優先通行罰鍰1200至3600元；汽、機車闖紅燈及紅燈右轉罰鍰600至5400元；行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌標線號誌指示或手勢指揮穿越道路罰300元。

張樹德表示，警政署自9月1日路口安全大執法，該局會持續推進各項交通勤務，籲請用路人確實遵守道路交通安全規則，維護自己及用路人的安全。

(中時 )