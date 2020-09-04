宇峻奧汀預計將於2020年秋季發行的《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》已於Google Play商店開放預約下載，App Store預約近期即將開放，敬請期待。同時，限額菁英封測(8/26~9/1)圓滿落幕，針對所有來自指揮官們的反饋與建議，將持續統整並於遊戲正式開服前進行完整的調優，時序司令部更是特別公布封測期間的趣味數據，讓指揮官們一探這段期間，發生於潘朵拉世界內的種種趣事！

慶賀封測圓滿結束 多項趣味數據分享

感謝玩家對於《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》菁英封測的熱烈參與和迴響，針對所有透過客服、粉絲團收到的問題反饋與建議，時序司令部必將一一統整，並於上線前對遊戲進行全方位的調整與優化。

此外，時序司令部為慶祝封測圓滿落幕，更是統計了封測期間的種種趣味數據，想與所有指揮官分享！這段時間，指揮官們都與潘朵拉少女們做了些什麼、發生了哪些趣事呢？馬上來一探究竟！

潘朵拉訂單獲得次數排行榜。(圖/宇峻奧汀)

●於封測期間約6.2萬台潘朵拉訂單火車進場。

R卡次數最多：九八式輕型戰車(出貨6894次)

SR卡次數最多：M22蟬式(出貨3955次)

SSR卡次數最多：李-恩菲爾德(出貨587次)

最多人選擇開局SSR角色為「百夫長MK1」(圖/宇峻奧汀)

●最多人選擇開局SSR角色為「百夫長MK1」(被選擇4279次)，每位玩家平均重發15次開局訂單

圖鑑中，最多人點擊的潘朵拉資料為「彗星」。(圖/宇峻奧汀)

●潘朵拉總共被點擊觸摸約11萬次。圖鑑中，最多人點擊的潘朵拉資料為「彗星」。為回饋玩家，官方將於遊戲上線後規劃相關UP卡池，讓各位能將她再次帶回家！

最多人購買時裝為虎式「特別服務」、黑豹「深海奇遇」。(圖/宇峻奧汀)

●最多人購買時裝為 虎式「特別服務」、黑豹「深海奇遇」。

●潘朵拉總共中彈約240萬次。指揮官們請務必好好閃避彈幕唷！

●沙盤突發事件，觸發約8萬次，迎戰約6萬次、逃避約2萬次。

雙平台預約火熱進行中 分享預約畫面獲限定周邊抽獎機會！

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》目前已於Google Play商店展開預約活動，App Store預約近期即將開放，敬請期待！

指揮官們可將預約完成的畫面進行截圖，並張貼於《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》Facebook粉絲團內的活動貼文下方，即可參加限定周邊「特製電競手把、資料夾三件套組」抽獎，千萬別錯過獲得限量好禮的大好機會！活動詳情請見粉絲團。

參加抽獎獲得限量好禮！活動詳情請見粉絲團。(圖/宇峻奧汀)

分享預約遊戲畫面，抽限量特製周邊！(圖/宇峻奧汀)

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》目前預計將於2020年秋季正式與玩家們見面，目前可透過Google Play平台預約下載遊戲，官方將陸續釋出更多遊戲世界觀、遊戲內容與其他相關資訊。敬請關注官方粉絲團。

(科技)