近日爆出陸製口罩混充口罩國家隊的加利口這事件；副總統賴清德今受訪痛批，「加利公司見利忘義」，依法嚴懲不可寬貸。

隨後賴清德出席「2020天下企業公民獎頒獎典禮」致詞時最後再度提到，「昨天加利公司爆發違背良心的事業事情之後，這個獎項更加顯得重要」。立刻引起台下獲獎的優良公民企業代表熱烈掌聲。

賴清德受訪指出，加利公司見利忘義，不顧國人的健康，國家的安危，政府應該予以嚴加調查，並且依法嚴懲，不可寬待，真正國家隊對國家貢獻很大，政府應該予以肯定、獎勵。

他說，真正口罩國家隊在佳麗事件之後，也更顯得出他們的重要性，大家繼續努力，，因為役情上為結束，不可鬆懈，國家隊也不可解散，群策群力上下一新，持續努力，台灣才能保持安全環境。

賴清德在頒獎典禮致詞強調，昨天加利公司爆發違背良心的事業事情之後，這個獎項更加顯得重要。

他說，有良心、善盡社會責任的企業，都應該要得到掌聲得到鼓勵，違背良心見利忘義的公司應該要受到譴責，政府應該要嚴謹調查依法嚴辦，絕不寬貸，這樣社會才有可能持續不斷地前進。

(中時 )