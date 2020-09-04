節氣近白露，西湖文旦柚陸續採收，今年產量與價格與往年持平，西湖農會看好柚香券加持，能幫助文旦柚銷售再創佳績。（巫靜婷攝）

節氣近白露，苗栗縣西湖鄉文旦柚豐收，西湖鄉農會總幹事郭豐文指出，今年逢閏四月，加上採收時無颱風侵擾，文旦柚產量與價格均與往年持平，也因雨水少，柚農特別注重灌溉，柚果平均品質佳，甜度可達12度以上；另外，配合農遊券2.0，西湖農會配分1150張柚香券，歡迎民眾到農會超市採買柚果。

西湖柚農習慣在節氣「白露」前後採收柚子，逢閏四月節氣稍晚，柚果熟度夠，郭豐文表示，今年雨水少，柚農注重柚樹灌溉，有人甚至請來水車到柚園幫忙，加上採收期沒有颱風、豪雨侵擾，柚果品質更佳，採摘後放5至10天消水，口感絕佳，平均甜度可達12至13度。

郭豐文說，西湖栽培柚果面積約100公頃，每公頃可產出5萬台斤，農民自行淘汰劣品後，今年產量與往年持平，價格每台斤約50至80元，依據通路及分級包裝而不同。另外，農委會為協助台灣文旦銷售，針對十大產區農會推動柚香券首波有3萬張，5日起買文旦滿600元就能登記1張250元的柚香券。

郭豐文指出，農委會依據產地面積分配柚香券，西湖農會獲得1150張配額，與台中市梧棲、清水、桃園市新屋等農會合作供貨並分配柚香券，讓外鄉鎮市也能就近品嘗西湖文旦柚，而西湖農會超市留有200張柚香券名額，到農會超市買柚子滿千元就送2張柚香券，鼓勵消費者到產地採購。

(中時 )