因應新冠肺炎疫情，台南市政府年初開始推動宅經濟便民服務，不僅生活用品可以外送到府，就連傳統市場、普渡用品也提供外送服務。近日家家戶戶祭典中元，業者商機不斷增加，市府媒合計程車隊配合服務，外送成交累積近300件。

台南市政府經濟發展局市場處與各大傳統市場及工業區合作，只要一通電話，公司行號或民眾就可以將欲購買之民生用品、祭典供品，透過計程車隊專人宅配到府，省去採購時的麻煩，不僅提供民眾便利服務，也增加傳統市場銷售通路。

台南市政府經濟發展局市場處副處長楊政舉表示，從新冠肺炎疫情開始就已經著手推動宅經濟外送及傳統市場對接工業區外送服務，傳統市場對接工業區外送服務的部分，到目前為止一共有6個市場89家攤販與市府配合，累積消費金額超過40萬。市府也積極輔導更多商家投入「台南經濟宅起來」的行列。

「台南經濟宅起來」與各大知名商場合作以外，還包含百貨公司、觀光工廠及美食業者，大約有近400家業者提供外送服務。

楊政舉說，目前市府正在籌辦更完整的電商平台，預計今年內推出。未來市民除了可以選擇市面上常見的美食外送以外，還有更多元化的商品在電商平台供市民朋友選擇，勢必將掀起一波宅經濟消費潮流。

(中時 )