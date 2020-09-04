曾是國共戰場，遍布雷區的金門古寧頭海岸，昨（3）日又發現5枚未爆人員殺傷雷，金門岸巡隊立即封鎖現場，通報金防部派員緊急移除，攜回進一步銷毀處理。
昨天下午16時許，岸巡第2機動巡邏站幹員在古寧頭北山一帶海岸巡查時，赫然發現5枚外觀嚴重鏽蝕，有如海岸「風化石」的地雷，散布在僅約3平方公尺範圍內，高密度的「出土」在已完成海岸排雷作業多年後，情況十分罕見。
由於當地是蚵民進出蚵田的「海路」周界，同時也常有自由行遊客來到，岸巡火速封鎖現場，嚴格管制人員進出，並通報陸軍金防部未爆彈處理小組派員到場處置。
軍方檢視這5枚地雷殘體，確認分別是MA24跳炸式人員殺傷雷、M3破片式人員殺傷雷，引信裝置均已腐蝕斷裂，在依標準作業程序評估後，用防爆墊包裹移除現場。
岸巡提醒民眾在海岸發現危險物品或遭遇緊急危難時，可撥打海巡署「118」服務專線，由專業人員協助處理。
(中時 )
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