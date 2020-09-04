來自新加坡、標榜「黑松露專家」的休閒零食Aroma Truffle，正式來台並在台北信義區新光三越台北信義新天地A11開快閃店，現場除可品嘗到Aroma Truffle官網賣到斷貨的明星商品「黑松露洋芋片」，還搶先曝光「黑松露爆米花」，香濃的黑松露配上鬆脆的高品質美國蘑菇爆米花，交織出獨特的味覺享受。

首次登場的新品還有號稱世界上最強的「黑松露冰皮月餅」以及「黑松露辣椒醬」，霸氣陣容一次滿足國內廣大的松露迷和零食控。

Aroma Truffle在今年初曾以100％純手工製作的「黑松露洋芋片」引起市場注意，「餐桌上的鑽石」黑松露結合酥脆的手工洋芋片，濃郁奢華的滋味完全顛覆洋芋片的刻板印象。產品甫在台灣獨家官方電商平台上架即引發搶購熱潮，三天狂賣五千包，更受到明星藝人們的強力推薦。

看準台灣饕客對松露的喜愛，品牌決定在台北開設全球首家快閃店，明星熱銷商品加上首度曝光的新產品一字排開，就是要讓吃貨粉絲們一飽口福、放肆沈浸在黑松露的誘惑香氣中。

(工商 )