搶中秋夜餐飲商機，台北圓山飯店將於10月1日晚間6時起，於花園廣場推出「中秋夯起來」BBQ饗宴，有主廚專業炭烤豐盛海陸美食，供民眾自助取用，今年更強力推出老饕級的「布農風味烤全豬」及「霸氣蒙古烤全羊」，現場並有樂團熱力開唱，即日起至9月20日前訂位並付款成功，可享早鳥優惠價9折。

圓山飯店表示，今年的中秋烤肉宴在燒烤區有新鮮現烤照燒軟絲、鹽烤大白蝦、串烤香料牛肉串等多樣美味，還有「霸氣蒙古烤全羊」。選用放牧在野外、運動量充足的澎湖羊，加上海風強勁，環境中含鹽量高，使羊肉更加鮮甜，毫無羊騷味，是老饕們的心頭好。

除此，飯店並規劃有各式沙拉及綜合花壽司的冷盤區，熱食部分則有番茄海鮮義大利麵、紅酒香料燉牛肉以及各式中式熱炒佳餚、湯品區及甜點吧更是豐富多樣，還有哈根達斯冰淇淋，共近百道的美味料理，可以盡情吃到飽。圓山「中秋夯起來」BBQ饗宴，每位1,880元+10%，即日起至9月20日前訂位並完成付款的賓客，可享9折早鳥優惠。

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