2020年「天下CSR企業公民獎」4日舉行頒獎典禮，王道銀行（O-Bank）榮獲「天下CSR企業公民獎」中堅企業組第二名，排名較過去二年的第八名、六名大前進。

「天下CSR企業公民獎」為天下雜誌自2007年起每年舉辦的獎項，參考包括聯合國17項永續發展目標（SDGs）等國際指標與評量方法，並由各領域的專家組成專業評審團，從企業的公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續等面向進行質化說明與量化數據的評比，評選出企業社會責任表現最優異的台灣前100家企業，包括50家年營收100億以上的大型企業、15家年營收100億以下的中堅企業、20家年營收50億以下的小巨人企業及15家外商企業，而王道銀行則得到中堅企業組第二名，代表王道銀行近年來積極推動企業社會責任的成效、致力永續經營的決心，以及對於經濟、社會和環境的正向影響力。

王道銀行表示，該銀行自創立以來，持續以永續經營為目標，2017年更獲得國際B型企業認證，成為台灣首家獲得B型企業認證的上市公司與金融業者。除了不斷追求高標準的公司治理，在員工照顧部分，王道銀行透過完善且健全的人力資源政策，於徵才、育才、留才三方面均衡發展，已連續兩年入選「臺灣證券交易所公司高薪100指數」成分股，同時，更積極促進人權平等與性別平權，不僅員工和主管的男女比例皆為各半，更率先業界給予同性伴侶員工同等假別及福利，戮力打造幸福、安心且友善的工作環境。

王道銀行結合金融專長與企業社會責任理念，王道銀行說，2019年，率先同業倡議「綠色消費」，主動串聯25家社會企業和B型企業共同推廣意識消費，並提供高額刷卡現金回饋，鼓勵消費者選擇購買對環境和社會友善的產品。此外，王道銀行自2018年起打造「公益認同卡平台」，陸續推出彩虹、浪浪、喜憨兒以及均一教育認同卡，由王道銀行依刷卡金額提撥固定比例的回饋金，捐贈予該卡合作的非營利組織，結合消費者的力量支持公益團體，創造消費鏈的善循環，未來亦將和更多專注於不同社會議題的非營利組織合作，持續擴大公益認同卡平台的捐款效益。

為了追求企業營運與環境共生，王道銀行除了以數位金融服務打造友善環境的經濟模式之外，更於營運據點導入ISO 14001:2015環境管理系統，建置完整且健全的環境管理機制，包括更換節能省電設備、辦公室作業無紙化以及增加綠色採購的比例等，並攜手員工實踐綠色生活，期以多元的方式追求低碳經營。此外，王道銀行亦推動ISO 14064-1溫室氣體盤查，持續監控並檢視節能減碳的成效，近三年的碳排放量逐年減少。

王道銀行董事長駱怡君表示，身為企業公民的一份子，王道銀行對經濟、社會、環境的正向發展責無旁貸；而成為與所有利害關係人共創多贏的永續企業，更是王道銀行一直以來的目標。很榮幸能再度獲得天下企業公民獎的肯定，王道銀行將秉持『利他圓己』的王道精神持續精進，以良好企業公民為己任，善盡企業社會責任，推動永續發展的善循環。

(工商 )