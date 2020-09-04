受到美股大跌影響，恒生指數4日盤中一度跌逾500點，收盤跌幅大為收窄。此外，恒生指數公司指數調整將於4日收盤後生效，促使收盤競價時段成交飆升。
香港信報報導，恒生指數4日低開338點，報24,668點，盤中下跌518點，低見24,488點，跌破100天線（約24,645點），最終收報24,695點，下跌312點，跌幅為1.25％。大盤全日成交額達2,131.57億港元，其中收盤競價時段成交額占約496億港元。國企指數下跌56點，收報9,883點。
個股方面，阿里巴巴4日收跌3.6％，報274港元，成交額居首，達到214.9億港元。小米4日先跌後漲，最終收漲2.5％，報24.5港元，成交額為182.17億港元。騰訊收跌3％，報518港元，成交額為171.81億港元。銀娛收跌4.8％，為當日表現最差藍籌股。
(工商 )
#恒生指數
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