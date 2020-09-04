高市中心「河堤世界」地上權案，熱銷破8成，9月將加碼抽汽車。（柯宗緯攝）

高市中心「河堤世界」地上權案，熱銷破8成，9月將加碼抽汽車。（柯宗緯攝）

高市郊區房價近年也將站上2字頭，加上土地、營建成本飆漲，連帶影響房價。近來市區地上權興建案當道，市中心「河堤世界」地上權案，銷售9個多月，608戶已售出逾8成，代銷業者趁勢宣布與奧迪Audi汽車跨界合作，祭出Audi A1、市價131萬元名車，提供住戶抽獎。

上揚國際建築團隊業四處總經理施棟瀝指出，「河堤世界」總銷45億元，已售出508戶，剩下100戶，成績不俗。主要買家來自三民區及左營生活圈一帶，看準地上權期間70年，房價相對該區段來說便宜不少。

施棟瀝表示，「河堤世界」產品2至3房，落在24至45坪，每坪18.5萬起，民眾對於地上權住宅接受度提升，因此只要地段佳、產品力夠強，自然會受到青睞。

「河堤世界」專案潘本昊指出，預計剩下100戶力拚今年底完銷，因此9月啟針對住戶周周抽萬元家電，總計將送出價值300萬家電，另也與Audi汽車跨界聯手，將抽出1台Audi A1、價值131萬元名車。

(中時 )