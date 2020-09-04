男星陳家逵演過多部電視劇、舞台劇，陳家逵過去以《台北歌手》入圍第53屆金鐘獎最佳男配角獎，在《HIStory3-圈套》、《誰是被害者》、《俗女養成記》等都可以看到陳家逵的身影，不過陳家逵卻登上節目透露，小他10歲的妻子卻在新婚2個月罹癌，讓陳家逵說著說著忍不住落下男兒淚。

男星陳家逵演技精湛，是著名的實力派演員。（圖／本報系資料照片）

43歲陳家逵與小他10歲的舞台劇演員周羿汎在2017年結婚，不過陳家逵近日則在節目《命運好好玩》透露，妻子在新婚2個月時就覺得頸部不舒服，檢查後卻發現罹患淋巴癌「一個30歲的女生，不會想到自己會有癌症，後來醫生診斷完，她打給我的時候，我就開始哭」。

陳家逵不禁哽咽落淚，他感嘆：「一下子真的不知道怎麼面對」，而陳家逵看到妻子因為化療掉髮時，他也揪心說：「不能讓她覺得變得不好看」，陳家逵仍會鼓勵老婆「頂著光頭很酷啊」，字裡行間滿是對太太的不捨和心疼。

陳家逵仍打起精神，一邊拍戲工作、一邊照顧老婆，所幸太太的病期經過治療後已好轉，陳家逵也開心說：「還好一切順利，真的是謝謝老天」。

【精華版】心痛新婚妻罹癌 金鐘男演員哽咽落淚

(中時新聞網)