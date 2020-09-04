1996年5月4日警方挖出被害人劉琦屍體，以行李袋裝著，外表並以繩索捆綁。（帥稚英攝）

1996年5月4日涉嫌殺夫的劉淑銖也被警方帶至棄屍現場。（帥稚英攝）

老大的女人果真心狠手辣。1996年5月4日台北市警方破獲前黑幫幫主劉琦被殺案，據檢警調查，其妻子因離婚喬不攏，狠心在燉煮的豬心湯中摻入30顆安眠藥，待夫飲用昏迷將其裝入袋中悶死，隨後棄屍雲林。

據判決書指出，劉琦之妻劉淑銖認為丈夫外遇，導致夫妻2人感情不睦，起念離婚卻喬不攏，因而起殺意。劉淑銖在1996年4月21日凌晨3時，將事先購買的30顆安眠藥悄悄摻入燉煮中的人蔘豬心湯。

同日凌晨5點劉琦返家，不疑有他喝下劉淑銖親自燉煮的豬心湯，但他卻怎麼也沒想到這碗豬心湯摻有30顆安眠藥，他隨後便因安眠藥性發作，在床上昏迷不起。劉淑銖便迅速拿出透明膠帶裹住昏睡中的劉琦，並裝入旅行袋中，導致劉琦窒息而死。

而事後劉淑銖因怕事跡敗露，打電話給妹妹劉淑勤協助棄屍，並於同日下午自當時的台北縣開車前往老家雲林斗六埋屍，2位體態瘦弱的女子猛挖出3公尺深的坑洞，歷時3小時才棄屍成功。而劉琦家人於隔日便不見劉琦身影，全案一度導向失蹤。

然，同年5月4日，劉琦的妹妹懷疑嫂嫂劉淑銖殺害哥哥，便前往台北縣刑警隊報案，警方傳喚劉淑銖到案說明，起初劉淑銖矢口否認，直到見到與劉琦一起扶養長大的小孩，才卸下心防承認犯罪。檢方依殺人將劉淑銖起訴。

法院經審理後判定，劉淑銖與妹妹雖將屍體棄屍雲林，但地點落在公墓，因此不符合棄屍罪構成要件，判處劉淑銖妹妹無罪。而劉淑銖則上訴到更二審，最終依殺人罪被判處15年有期徒刑定讞，並褫奪公權10年。

(中時新聞網)