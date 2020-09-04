Robert Lewandowski 本場比賽免役（圖片來源︰達志影像）

【足球－歐洲國家聯賽A1級別】[波蘭@荷蘭][09/05(六)02:45][編號635]

荷蘭主帥Ronald Koeman上星期突然宣佈離任，改投巴塞隆納當總敎練，國家隊會由原助教Dwight Lodeweges 暫時出任看守教練，他仍然會重用一眾原來的班底，當中包括 Memphis Depay、Georginio Wijnaldum、Frenkie de Jong以及Virgil van Dijk等攻守主力都榜上有名，不過中衛Matthijs de Ligt則因為需要接受肩部手術而沒有被選上。

波蘭王牌前鋒 Robert Lewandowski 上星期協助拜仁慕尼黑奪得歐冠之後可以獲得免役。主帥Jerzy Brzęczek 則首次挑選了效力美職聯新英格蘭革命 前鋒Adam Buksa進入國家隊名單以作觀察；進攻的任務仍然會由拿坡里前鋒Arkadiusz Milik擔起重走，而他的球會隊友Piotr Zieliński 會繼續於中場統領球隊。

荷蘭於上一屆過關斬將打進了決賽，只可惜力戰至最後敗於葡萄牙之下而只得亞軍；雖然本屆於開賽之前突然更換總教練，但一眾球員素質都十分成熟配合應不成問題，於主場迎戰戰力一般的波蘭取勝機率甚高。波蘭上一屆跟葡萄牙以及另一強隊義大利被編在同一組，最後只得小組最後一名，這表原目前波蘭跟歐洲一線球隊仍然有一段距離；更何況對上一次跟荷蘭對賽也是被擊敗，看來本場比賽也不會有太多期望，而進球數也可以往「大」的方向發展。雙方對上一次對賽荷蘭勝出2:1。

Marco Verratti 因為受傷需要退隊（圖片來源︰達志影像）

【足球－歐洲國家聯賽A1級別】[波赫@義大利][09/05(六)02:45][編號587]

義大利仍然會重用 Ciro Immobile、Lorenzo Insigne 以及 Andrea Belotti 三位進攻主力，但巴黎聖日耳曼中場 Marco Verratti 以及薩索羅邊鋒 Domenico Berardi 都因為受傷需要退隊；前鋒Francesco Caputo、中場Manuel Locatelli、後衛Alessandro Bastoni 還有 Luca Pellegrini 則是首次被選上國家一隊。

波赫主帥 Dušan Bajević 仍胎十分重用羅馬老牌前鋒 Edin Džeko，不過將會在下一賽季改投巴塞隆納的中場主力 Miralem Pjanić 因為感染了新冠肺炎而需要退隊。上季從艾佛頓被借到雪菲爾聯而有很不錯表現的中場 Muhamed Bešić 應該將有上陣機會。兵工廠的 Sead Kolašinac 仍然會是必然先發鎮守後防。

義大利上一屆於半準決賽當中僅敗給最後的冠軍葡萄牙沒有進級四強，不過之前在歐國盃外圍賽一直保持不敗，而遇上實力一般的波赫於主勝出賽應該問題不大。波赫上一屆在B3層級拿下第一名名所以本屆升上A1層級比賽，不過球隊近年表現下滑，去年兩次跟義大利對賽都敗陣，本場作客比賽先也難有突破性表現，反而進球「大」也可以考慮。雙方最近2次對賽義大利全勝。

Erling Haaland 必定會先發上陣（圖片來源︰達志影像）

【足球－歐洲國家聯賽B1級別】[奧地利@挪威][09/05(六)02:45][編號579]

挪威超級新人、於上一賽季加盟到多特蒙德而鋒芒盡露的 Erling Haaland，本場比賽必定會先發上陣，將會和伯恩茅斯的前鋒 Joshua King 合作進攻。據報在下一賽季將被皇家馬德里回收的「神童」Martin Odegaard 也會於中場協助進攻。

奧地利後防主力David Alaba 並沒有因為剛協助拜仁慕尼黑奪得歐冠而可以免役國家隊任務，本場仍然會帶領後防線；不過前西漢姆聯前鋒 Marko Arnautović 並未獲得上海SP允許參加比賽，而上一賽季於 RB萊比錫 崛起的Marcel Sabitzer 將會負責進攻重任。

挪威上一屆拿下C3層級的首名所以本屆升上B3層級，表現也有起色；球隊實力不會在奧地利之下，主場更被看好。奧地利上一屆在B3只可以屈居波赫之下，球隊最近比較少與有實力的球隊對賽，本場作客也沒有什麼優勢，進球小應該比較有機會。

(中時新聞網)