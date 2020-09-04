暑假結束，為繼續衝刺餐飲業績，台北福華飯店即日起至10月31日推出振興2.0「相揪作夥呷台菜」餐飲促銷活動，凡周一至周四午晚於蓬萊村台菜餐廳，餐單筆消費滿3,000元並內含振興三倍券一張(不限面額)，加碼送「蒜泥蒸龍蝦」一尾，重達500克，價值1500元)，幫客人直接現省1500元，藉此拚買氣。

台北福華台菜餐廳蓬萊村同時也推出「2、4、6人分享餐」，每位750元(加一成)餐飲滿額活動，以精選顧客排行榜上最熱銷的菜色，台招牌菜「嫩煎豬肝」味道滑嫩甘甜，收汁漂亮，醬香讓人意猶未盡。「腰果蝦仁」吃到肉質新鮮Q彈的蝦仁搭配清脆可口的腰果，保證一口接一口停不下來。「小魚炒莧菜」更是台灣家常菜，入口細緻清爽。湯品則有「養生蘋果菇鍋」使用美白菇、杏鮑菇、珊瑚菇、新鮮香菇等六種菇類，放入熬煮6小時以上的雞高湯中，再加入少許去皮的三層肉、枸杞與蘋果乾，讓湯頭兼具菇類原味香氣與肉類鮮甜滋味。

還有與台東鹿野的新鮮水果手作冰棒商家「春一枝商行」合作，堅持使用100%台灣新鮮水果及絕對手作無添加的高品質冰棒，讓大家飯後吃甜無負擔。此外，凡單筆消費滿1,000元皆可享一次復古戳戳樂，有手工杏仁豆腐、龜苓膏、洛神花茶及春一枝冰棒，只要消費滿額通通有獎吃得到。

台北福華飯店表示，消費者如果手邊還有三倍券還沒使用完，趕緊呼朋引伴來台菜餐廳吃起來，凡周一至周四單筆消費滿3,000元，內含振興三倍券一張(不限面額)即贈送蒜泥蒸龍蝦一尾，主廚精心挑選重達近500克的龍蝦，使用特製醬料、醬油、米酒和紅蔥頭調味，龍蝦整隻剖半，淋上炒好的蒜泥蒸煮芙蓉豆腐鋪底，結合蒜香及鮮甜的湯汁，龍蝦肉Q彈富嚼勁，鮮甜味美絕對超享受。

(工商 )